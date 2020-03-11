بيروت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.90% أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 618.03 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 49 ألفاً و407 أسهم، بقيمة 439 ألفاً و101 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 43 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و121 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و176 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:33ت م0200