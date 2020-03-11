اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.90%
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
بيروت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.90% أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 618.03 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 49 ألفاً و407 أسهم، بقيمة 439 ألفاً و101 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 43 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و121 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و176 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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