واشنطن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم تراجعاً حاداً متأثرةً بشكوك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65% ليفتتح على 24604.63 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96% ليسجل 2825.60 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 208.01 نقاط أو 2.49% إلى 8136.25 نقطة.// انتهى //18:36ت م0204