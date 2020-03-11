الكويت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اليوم، مؤكدا أن الفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم من هذا الفيروس.وقال باسل الصباح: إنه سيتم نقل الحالات الثلاث إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وأضاف أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في دولة الكويت 5 حالات.// انتهى //18:37ت م0205