لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه تم تأكيد 83 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 456 شخصا.ويأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد ضحايا المرض في بريطانيا ستة أشخاص، وفي ظل تحذير الحكومة من توقع ارتفاع حالات الإصابة بصورة أكبر خلال المدة المقبلة.// انتهى //18:42ت م0207