تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ماذكرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على ( تبوك ، حقل ، البدع ، ضباء ، الوجه ، أملج ، تيماء ) وذلك اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد القادم.وقال إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة .وأكد الشمري ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي , ويمكن خدمة الجميع عبر التصال بالرقم 998 .// انتهى //19:17ت م0212