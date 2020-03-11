تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنظمت إدارة الاشراف على الفروع الإيوائية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم ورشة عمل بعنوان "الاستعدادات لفايروس كورونا المستجد" بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وأوضحت مديرة إدارة الفروع الإيوائية بتبوك أمنة يحيى أبو طالب أن الورشة تناولت التوعية والتثقيف والإرشاد بآليات التعامل مع مكافحة العدوى والأمراض المعدية، وركزت بشكل خاص على كيفية التعامل الوقائي مع فايروس " كورونا " والتعليمات والمتطلبات النظامية لمكافحة العدوى بشكل عام.//انتهى//19:20ت م0213