تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسقام معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم بجولة تفقدية للمركز الطبي في المدينة الجامعية للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات الاحترازية ضد فايروس كورونا، يرافقة الوكلاء والقيادات الطبية وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بالجامعة.وزار الدكتور الذيابي قسم الطوارئ ، وشاهد غرف أخذ العلامات الحيوية وغرف الفرز وغرفة الطبيب العام واستمع إلى شرحٍ مفصل عن تعامل الطواقم الطبية والإسعافية مع الحالات المشتبه في إصابتها والتعامل معها وفق أعلى المعايير الصحية ومعايير السلامة، كما زار عيادة الأطفال وعيادة طب الأسرة وعيادة النساء والولادة وشاهد التجهيزات فيها ، ثم توجه إلى الصيدلية وشاهد الاستعدادات التي قام بها المركز بتوفير جميع الأدوية والعقاقير، إضافة إلى تجهيز المركز بالمعقمات الطبية والكمامات الواقية، كما شاهد معاليه قاعات التدريب والتحضيرات والتجهيزات التي تدرب عليها العاملون في المركز الطبي من الأطباء والممرضين والمسعفين للتعامل مع أي حالة طارئة.// انتهى //19:34ت م0215