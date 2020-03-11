موسكو 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي الذي يزور روسيا حالياً .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق .// انتهى //19:49ت م0216