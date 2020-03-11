عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واستفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري يرافقة مدير عام فرع وزارة المياة بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري اليوم بعض المشروعات بمدينة عرعر من بينها مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الجوهرة.وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن الجولة تهدف للتنسيق في تنفيذ المشروعات بين أمانة المنطقة وفرع وزارة المياه وفرع وزارة النقل بالمنطقة؛ بهدف إنجاز المشروعات في أسرع وقت وتذليل جميع العقبات ، إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في الارتقاء من جودة الخدمات المقدمة بسائر مدن المنطقة .// انتهى //19:56ت م0218