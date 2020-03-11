رياضي / أبها يتغلب على مضيفه الفيحاء في الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
المجمعة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
فاز فريق أبها على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم أبها في الشوط الأول عند الدقيقة 29 عن طريق لاعبه سعد بقير، قبل أن يضيف زميله عبدالله القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 79 من الشوط الثاني .
ورفع أبها رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.
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21:07ت م
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