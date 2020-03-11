المجمعة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسفاز فريق أبها على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم أبها في الشوط الأول عند الدقيقة 29 عن طريق لاعبه سعد بقير، قبل أن يضيف زميله عبدالله القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 79 من الشوط الثاني .ورفع أبها رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //21:07ت م0233