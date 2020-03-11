لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلن بنك إنكلترا اليوم عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في محاولة منه للحد من التأثير الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال بنك إنكلترا في بيان له: إن لجنة السياسة النقدية قد صوتت بالإجماع على تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لتتراجع معدلات الفائدة إلى 0.25% من 0.75%.يأتي هذا الإعلان بعد قرار مماثل بخفض معدلات الفائدة بشكل مفاجئ من قبل الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي.// انتهى //21:08ت م0235