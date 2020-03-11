اقتصادي / بنك انكلترا يخفض بشكل طارئ معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 0.25%
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أعلن بنك إنكلترا اليوم عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في محاولة منه للحد من التأثير الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال بنك إنكلترا في بيان له: إن لجنة السياسة النقدية قد صوتت بالإجماع على تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لتتراجع معدلات الفائدة إلى 0.25% من 0.75%.
يأتي هذا الإعلان بعد قرار مماثل بخفض معدلات الفائدة بشكل مفاجئ من قبل الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي.
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21:08ت م
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