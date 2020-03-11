عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسنفذت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم جولات رقابية مكثفة على المحلات الغذائية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة كافة والالتزام باستمرارية التنظيف والتعقيم منعاً لانتقال الأمراض المعدية.وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أنها ستكثف الجولات التفتيشية الرقابية، التي تهدف للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.// انتهى //21:13ت م0236