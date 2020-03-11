رياضي / الأهلي يخسر أمام التعاون في الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
فاز فريق التعاون على ضيفه الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم التعاون في الشوط الأول عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه نيلدو بترولينا من تسديدة قوية .
ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس ، فيما بقي رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثالث.
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21:14ت م
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