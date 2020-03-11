بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسفاز فريق التعاون على ضيفه الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم التعاون في الشوط الأول عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه نيلدو بترولينا من تسديدة قوية .ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس ، فيما بقي رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثالث.// انتهى //21:14ت م0237