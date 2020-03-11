لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 14 شهرا اليوم بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية التي حققتها عندما اتخذ بنك انجلترا المركزي إجراءات تحفيزية، بينما أسهم ضعف في الأسواق الأمريكية في زيادة الخسائر.وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول منخفضا 0.7 بالمئة بعد أن تحول إلى الهبوط عندما أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى خسائر لبورصة وول ستريت، ما يشير إلى أن الضبابية التي تكتنف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستواصل إلحاق ضرر شديد بالأسواق.وتصدر قطاع السفر والترفيه القطاعات الخاسرة مع هبوط مؤشره 3.9 بالمئة، في حين أغلق مؤشر شركات النفط والغاز منخفضا 2.0 بالمئة.وجاءت أسهم البنوك بين عدد قليل من الرابحين بعد أن ذكرت تقارير أن كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الهاتف أن صانعي السياسة النقدية يدرسون كل الأدوات المتاحة قبل اجتماع الغد، وخصوصا الأدوات التي تتيح تمويلا "رخيصا جدا".// انتهى //21:33ت م0239