روما 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم: إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفعت بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير شباط.وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشد دول أوروبا تضررا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة, غير أن الهيئة قالت: إن حوالي 600 حالة جديدة تأكدت أمس الثلاثاء لكن لم يُبلّغ عنها إلا اليوم.وأفادت مدير الوكالة أن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض ارتفاعا مع 1004 في اليوم السابق. ويوجد حوالي 1028 في الرعاية الفائقة ارتفاعا من 877 سابقا.// انتهى //21:33ت م0240