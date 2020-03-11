الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 28 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة والمجزل بهدف لكل منهما ، والشعلة يكسب فريق التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ، و خسارة النجوم من العين بهدفين دون مقابل ، وفوز الأنصار على مضيفه الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب النهضة على مضيفه أحد بهدف دون رد .يذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 28، أسفرت عن فوز جدة على الكوكب بهدفين مقابل هدف ، والبكيرية يكسب نظيره نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر فريق الباطن من الطائي بهدف دون مقابل، والجيل ينتصر على حطين بهدف دون مقابل ، فيما تأجل لقاء القادسية والخليج.// انتهى //21:34ت م0241