رياضي / اختتام مباريات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الأربعاء 1441/7/16 هـ الموافق 2020/03/11 م واس
الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 28 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .
وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة والمجزل بهدف لكل منهما ، والشعلة يكسب فريق التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ، و خسارة النجوم من العين بهدفين دون مقابل ، وفوز الأنصار على مضيفه الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب النهضة على مضيفه أحد بهدف دون رد .
يذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 28، أسفرت عن فوز جدة على الكوكب بهدفين مقابل هدف ، والبكيرية يكسب نظيره نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر فريق الباطن من الطائي بهدف دون مقابل، والجيل ينتصر على حطين بهدف دون مقابل ، فيما تأجل لقاء القادسية والخليج.
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21:34ت م
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