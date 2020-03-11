الخرطوم 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساستقبلت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان حورية إسماعيل بمكتبها اليوم، وفد اليوناميد والفريق المعني بحكم القانون والعدالة في عمليات السلام في الأمم المتحدة، الذي ضم ممثل اليوناميد أبوبكر جينج، ومن الأمم المتحدة كريستين ووبامي، ورئيسة فريق المركز الاستشاري الأمني أنيسا لا لا .وأكدت رئيسة المفوضية حورية في تصريح صحفى: أنه ما زالت هناك خطط ومشروعات تحتاج لدعم اليوناميد خاصة مايتعلق بالتوعية بحقوق الإنسان وملف المصالحات والعدالة الانتقالية بعد التوقيع على اتفاق السلام، بالإضافة لمراقبة الانتخابات في ظل التحول الديمقراطي وبرنامج بناء القدرات.// انتهى //21:39ت م0244