واشنطن 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم في واشنطن العاصمة، وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو.وجرى خلال اللقاء بحث نتائج اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي يير بولسونارو، الذي جرى مؤخراً.كما أكد الجانبان الشراكة في تعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن والقيم الديمقراطية للبلدين الصديقين.وناقشا الطرق التي يمكن للولايات المتحدة والبرازيل من خلالها مواصلة توسيع التجارة الثنائية والاستثمار فيها، بما في ذلك دعم تطوير البنية التحتية من خلال مبادرة النمو في الأمريكتين، وتعميق التعاون طويل الأمد في قضايا الأمن والدفاع.وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن دعم بلاده قيادة البرازيل المستمرة في البحث عن حل للأزمة السياسية والإنسانية في فنزويلا.// انتهى //22:28ت م0256