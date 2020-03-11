الكويت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم عدّ الفترة من يوم غد الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى الخميس 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 المقبل.وقال المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز التواصل الحكومي بقصر السيف: إن مجلس الوزراء قرر أيضا تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم".ومن ناحية أخرى أفاد المزرم بأن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم منع الحضور داخل صالات المطاعم والمقاهي بما ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق, وإغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة.وأفاد بأن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //22:29ت م0257