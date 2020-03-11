النمسا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسقررت الحكومة النمساوية اليوم، إغلاق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والعليا في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل في ظل الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) .وقالت الحكومة النمساوية : إنه يتعين على جميع الطلاب البقاء في منازلهم إلى الرابع من إبريل القادم، في الوقت الذي زادت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 245 حالة، بزيادة 39 حالة منذ صباح الأربعاء.// انتهى //22:29ت م0258