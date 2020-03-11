واشنطن 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واسأكد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستايني هوير، أن المجلس سيصوت غدًا، على تشريع شامل لمعالجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.وقال هوير: إن العمل جارٍ على تفاصيل حزمة التشريعات، وسيجري إطلاع الأعضاء الديموقراطيين عليها في وقت لاحقٍ اليوم.وكان الكونغرس قد خصص 8.3 مليارات دولار كتمويل طارئ لمواجهة فيروس كورونا وتوسيع نطاق البحوث حول اللقاحات والعلاجات ودعم القطاعات الصحية، فيما ستركز الحزمة الجديدة على معالجة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.ومن جانبها تدرس وزارة الخزانة الأميركية، تأجيل الموعد النهائي لتسوية معاملات الضرائب إلى مابعد 15 أبريل، استعداداً للاضطراب الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا.// انتهى //22:30ت م0259