القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا المستجد"، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقًا، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس "كورونا المستجد" من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.// انتهى //23:02ت م0261