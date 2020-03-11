الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسخسر فريق الاتحاد من نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم الاتحاد أولا في الدقيقة 14 بهدف عن طريق البرازيلي رومارينو، وعدل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس النتيجة للوحدة بالدقيقة 23، وفي الدقيقة 90 سجل البرازيلي لويس جوستافو هدف الفوز للوحدة.وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز 12.// انتهى //23:13ت م0263