الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسكسب فريق النصر نظيره الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل رباعية النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 19 و 94 ، والبرازيلي جوليانو فيكتور عند الدقيقة 24 ، والمغربي نور الدين أمرابط بالدقيقة 86، فيما سجل للرائد اللاعب رائد الغامدي في الدقيقة 8 .ورفع النصر رصيده النقطي إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز السابع.// انتهى //23:18ت م0264