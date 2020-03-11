القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واستعادل فريق الأهلي مع فريق سموحة السكندري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة في المركز السادس.كما تعادل طنطا وضيفه وادي دجلة سلبيا بدون أهداف في مباراة أقيمت بنفس التوقيت اليوم، على استاد طنطا الرياضي، ليصبح رصيد طنطا 16 نقطة في المركز الخامس عشر، ورصيد وادي دجلة 15 نقطة في المركز السادس عشر.وفي مباراة أقيمت في وقت سابق اليوم، فاز فريق بيراميدز على مضيفه إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 32 نقطة ويحتل المركز الثالث مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، ويتجمد رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السادس.//انتهى//23:22ت م0265