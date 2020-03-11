القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا اليوم، بخصوص الأحداث الكروية في القارة السمراء واحتمالية تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكد الكاف في البيان، التزامه بإقامة جميع المنافسات القارية بشكل طبيعي، حيث إنه لا توجد أي دولة في القارة ظهر فيها درجة عالية من الخطورة بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أنها مهتمة بصحة اللاعبين والجمهور بأكبر شكل، وأن خيار إقامة المباريات بدون جمهور متاح للدول في منافساتها.وشدد الكاف على أنه سيتم إقامة كأس الأمم الإفريقية للمحليين الكاميرون 2020 في موعدها وأن وفدا من لجنة الكاف الطبية سيقوم بزيارة الكاميرون في الفترة من 14-15 مارس 2020، وأن الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية.//انتهى//23:24ت م0266