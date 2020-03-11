الخرطوم 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واساستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو بالخرطوم اليوم، الممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور "اليوناميد" جيرمايا مامابولو.وأوضح جيرمايا في تصريح صحفي أنه أطلع دقلو على الأوضاع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشيدًا بتعاون وتنسيق الحكومة مع "اليوناميد" لتحقيق الاستقرار والأمن في بعض المناطق التي شهدت عدم استقرار أمني.وقال " إن اللقاء كان سانحة طيبة للاطلاع على مسار مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا"، مشيرًا لمشاركة "اليوناميد" في مفاوضات السلام بجوبا، عبر تقديم العون للسكرتارية ونقل اللاجئين والنازحين والمرأة لمقر المفاوضات، واستعدادها للمساهمة في إنزال اتفاق السلام على أرض الواقع.// انتهى //23:52ت م0269