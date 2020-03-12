روما 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.وقال كونتي في خطاب تلفزيوني اليوم " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".// انتهى //00:26ت م0274