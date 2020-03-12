عام / إيطاليا تغلق المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
روما 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وقال كونتي في خطاب تلفزيوني اليوم " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".
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