كوبنهاجن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت الدنمارك أنه سيتم إغلاق جميع المدارس العامة ودور الحضانة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في تصريحات للصحفيين اليوم " إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم اعتبارًا من يوم الجمعة، وأن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص".// انتهى //01:11ت م0275