سكاكا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسعقد بمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف اليوم، الاجتماع التطويري برئاسة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان،بحضور مدراء الإدارات بالفرع ومدراء المراكز الإسعافية بالمنطقة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من شأنها تطوير العمل الإداري والإسعافي بما يعزز الدور الإنساني الذي تقوم عليه الهيئة بتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين.يُذكر أن فرع الهيئة بمنطقة الجوف وبتوجيه من مدير عام الفرع ينتهج عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية والتي تعزز التواصل بين الإدارات والمراكز الإسعافية؛ للوقوف بشكل مباشر على تطوير منضومة الخدمات المقدمة بكل إتقان وتفاني.// انتهى //01:28ت م0278