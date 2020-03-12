الباحة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسوجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم, الوكالات والإدارات المعنية بالصحة العامة في الأمانة وكذلك في بلديات المنطقة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على جميع منشآت الأطعمة والأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار الدكتور السواط بأن أمانة منطقة الباحة وبلديات المنطقة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأضاف بأنه تم إغلاق جميع المقاهي والمنشآت الغذائية التي أخلت بالاشتراطات المعتمدة وارتكبت مخالفات موثقة تستوجب الإغلاق حيث بلغ عددها 52 محلاً ومنشأة غذائية.وأهاب أمين منطقة الباحة بجميع العاملين في المحلات المتعلقة بالصحة العامة بالالتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل. مبينا بأن أمانة منطقة الباحة قد وضعت خطة طوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا وشرعت في تنفيذها، كما قامت بتكثيف أعمال النظافة وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري وردم المستنقعات ورش المبيدات.كما دعا الدكتور علي السواط جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, مؤكدا أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من مسؤولي الأمانة لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //02:38ت م0280