أويو 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعرب مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم، عن تفاؤله بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الأيام القادمة.وعبّر شرقي في تصريح صحفي - عشية انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمدينة أويو الكونغولية - عن أسفه لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، وعدم احترام الحظر المفروض على الأسلحة، مشيرًا الى أن هذه الأوضاع تعقّد أكثر عملية البحث عن حل للأزمة الليبية.// انتهى //03:00ت م0282