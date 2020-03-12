‎باريس 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس‎أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا اليوم بأن الخطوط الجوية السعودية مستمرة في تسيير رحلاتها من مطار ‫شارل ديغول في باريس حتى تاريخ 13 / 3 / 2020 للراغبين بالعودة إلى المملكة.‎وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية إلى التواصل معها، وذلك للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة على الأرقام التالية :( 0033673656324 - 0033626238195 ) .// انتهى //03:37ت م0285