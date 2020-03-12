الباحة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأصدرت جمعية الثقافة والفنون بالباحة اليوم, الطبعة الأولى من موسوعة الأدب الشفهي والطب الشعبي بالمنطقة, بالتعاون مع مركز الأدب الشفهي بدارة الملك عبدالعزيز في ثلاثة مجلدات، وتتضمن وثائق تفصيلية للحياة الاجتماعية بالباحة.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة مدير مشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي علي بن خميس البيضاني بأن المشروع الذي امتد لثماني سنوات، قام عليه فريق عمل يضم 65 شخصا وقام بتوثيق كل ما يتعلق بالباحة إنساناً ومكاناً من الناحية الاجتماعية، وسيكون بحول الله مرجعاً أساسياً وتاريخياً و ثقافياً للمنطقة، يحفظ للأجيال القادمة تاريخها وإرثها الأدبي والتاريخي, بالإضافة إلى المجلدات الثلاثة سيكون هناك مواد سمعية ومرئية مفصلة لمحتوى الموسوعة وستكون متوفرة خلال الفترة القادمة.ونوّه مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة بأن الجمعية وفريق عمل المشروع حرصوا كل الحرص على توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر متعددة للحصول على معلومات موثقة إلى درجة عالية، وتم إعادة المراجعة وفق رقابة الدارة, مثمناً دعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, للمشروع خلال سنوات عمله الماضية, ومتمنياً أن يساهم هذا الجهد في إثراء المكتبة العربية بمواد تاريخية واجتماعية ذات قيمة.// انتهى //04:04ت م0290