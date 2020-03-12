وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحفاظ على الحصص والقدرة على المنافسة ) : يهم المملكة كإحدى أكبر الـدول المنتجة للنفط في العالم السعي لاستقرار الأسعار في الـسوق الدولية، والسعي للحفاظ على الحصص الإنتاجية، والسوق الحرة عادة تعطي المنتجين الـقدرة علـى المنافسة والحفاظ في ذات الـوقت علـى الحصص وتعزيزها، ولا تبدو الحاجة ملحة في الفترة الـقادمة لاجتماع مجموعة أوبك في ظل غياب الاتفاق على الإجراءات الـتي يجب أن تتخذ لـلـتعامل مع فيروس كورونا المستجد الـذي أثر علـى أحجام الـطلـب والأسعار، وتزويد عملاء شركة أرامكو السعودية بحوالي 3 ر 12 مليون برميل يوميا في شهر أبريل المقبل بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا يجيء كخطوة نوعية في ظل المنافسة، وكانت السوق المالية السعودية «تداول» أعلنت يوم أمس الأول عن تعليق تداول سهم شركة أرامكو السعودية لفترة زمنية محدودة وفقا لقواعد الإدراج وإجراءات التعليق.وتابعت : وفي ضوء غياب اتفاق «أوبك بلـس» فلا بديل في هذه الحالة إلا بإجراء اتصال سياسي بين روسيا ودول تحالف أوبك بغية العودة الحيوية لطاولة المفاوضات من جديد تحكيما لمفردات لغة العقل لاتخاذ القرارات المناسبة المؤدية لخفض جماعي للإنتاج يتناغم عمليا مع أوضاع السوق العالمية في أعقاب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، ولا شك أن الأوضاع الحالية لا تصب في روافد المصالـح المشتركة لـلـدول المنتجة فالضرر يلحق في الحالة التي جمدت فيها المفاوضات المنشودة على الجميع، ولابد إزاء ذلك من عملية إنقاذ سريع لأسواق النفط قبل وصولها إلى انهيار كامل قد يؤثر سلبا على اقتصاديات دول العالم.وواصلت : وقد بلغت أحجام التداول للخامين إلى مستويات قياسية مرتفعة في أعقاب انهيار اتفاق استمر لسنوات ثلاث بين المملكة وروسيا ومنتجين آخرين، مما أنذر بقيام حرب أسعار جديدة نظير زيادة الحصص السوقية، وإزاء وتيرة المنافسة فقد رفعت شركة أرامكو الـسعودية عطفا علـى توجيهات من وزارة الـطاقة مستوى الـطاقة الإنتاجية المستدامة الـقصوى من 12 إلـى 13 مليون برميل يوميا، حيث تعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ تلك التوجيهات، وتحرص المملكة في سائر تعاملاتها مع الدول المنتجة علـى اتخاذ كافة الـتدابير والإجراءات الـكفيلـة باستقرار أسواق النفط العالمية والحرص على عدم تذبذب الأسعار تحقيقا لمصالح كافة الـدول المنتجة والمستهلكة للنفط.// يتبع //06:04ت م0005