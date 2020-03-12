وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدعم السعودي لحماية البشرية ) : توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم دعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، يأتي ضمن نطاق التوجهات العامة للمملكة، لدعم أي حراك أو نشاط إنساني على مستوى العالم. وهذا الدعم الذي يصل إلى عشرة ملايين دولار، هو جزء أصيل من استراتيجية البلاد التي تستند أولا إلى الجانب الإنساني، وإلى المسؤوليات التي حملتها السعودية لنفسها في كل المجالات التي تهم البشرية، وكل الميادين التي تتطلب دورا بارزا لبلد مؤثر دوليا. يضاف إلى ذلك، تلك المبادرات التي لا تتوقف من جانب الرياض في مسائل تخص العالم وتصون مستقبل البشرية، على مختلف الأصعدة، وتدعم كل آلية تسهم في ذلك.وواصلت : مع انتشار فيروس كورونا اتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات المتطورة لتوفير الحماية للسعوديين والمقيمين على أرضها، وكانت من أوائل الدول التي أقدمت على هذه الإجراءات تحسبا لأي تفاعلات أو تداعيات من جراء انتشار هذا الفيروس. وفي الوقت نفسه، تحرك السعودية على الصعيد الدولي، من أجل المساعدة على تضييق الخناق على "كورونا" بأسرع وقت ممكن، سواء في دعمها للعثور على مصل مضاد له، أو حصر النطاقات الخاصة بانتشاره. إلى جانب التوجيه الملكي بتقديم المعونة المالية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل مواجهة أي تحرك لهذا الفيروس، والقضاء عليه، وتخليص البشرية من آثاره، ونشر التوعية في مجال الحماية الصحية، والبحث عن أي آلية تكفل تحصين العالم من أي فيروس أو مرض معد قابل للانتشار كـ"كورونا".وأفادت : ومن الواضح أن أغلب الدول تعيش آثار هذا الفيروس بخوف شديد، إلى درجة أن بلدا كإيطاليا يضم 60 مليون نسمة تم إغلاقه تماما، وانتشرت مناطق الحجر في دول كثيرة، وتعرض الاقتصاد العالمي لمشكلات جمة بسبب "كورونا"، ومن المتوقع أن تزيد مشكلات هذا الاقتصاد في المستقبل، إذا ما استمر الفيروس في الانتشار، أو إذا فقد العالم السيطرة عليه. فضلا عن الآثار التي تركها على الصعيد الاجتماعي، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، ووقف الفعاليات بكل أنواعها، وتوقف جزء من حركة النقل، وتضرر السياحة بصورة مباشرة، يضاف إلى ذلك الخوف الذي يتصاعد في أوساط البشر هنا وهناك من هذا الفيروس. حتى اليوم، لم تتمكن المراكز البحثية والعلمية من العثور على مصل لوقفه أو مجابهته، والأمر يتطلب مزيدا من الوقت في هذا المجال.// انتهى //06:04ت م0007