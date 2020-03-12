واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بريطانيا، وذلك في خطوة تهدف وقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف ترامب في خطاب وجهه للأمريكيين مساء الأربعاء:" من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"، موضحا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة، مفيدا أن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.// انتهى //06:06ت م0008