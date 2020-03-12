طرابلس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مشيرة إلى أنهما ناقشا الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، ناقلة إعراب السفير الأمريكي عن قلقه من الهدنة الهشة في حرب طرابلس، واستمرار إغلاق حقول النفط.وأخبرت عن لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا، موضحة أنه تم بحث آخر تطورات الأوضاع ،كما تطرقا إلى عدة ملفات من بينها جهود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة وسبل إرساء الأمن والاستقرار، ودور مجلس النواب بوصفه سلطة شرعية في سبيل تحقيق ذلك.وتناولت تأكيد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.وتطرقت إلى زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب إلى الجزائر ولقائه مع رئيس مجلس الأمة صالح قويجل،وتم خلاله التباحث حول الأزمة الليبية، حيث قدم المشري شرحا وافيا لمجريات الأحداث الراهنة في البلاد، واتفقا على ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة وتكثيف جهود الطرف الجزائري للخروج بحل ليبي.ورصدت صحف ليبيا لقاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وتم خلال بحث الأزمة الليبية والوضع الحالي في المنطقة المغاربية.// انتهى //07:22ت م0010