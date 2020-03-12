عام / رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
المدينة المنورة 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .
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08:11ت م
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