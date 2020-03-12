تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرَد وجريان السيول تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ الواحدة صباحاً - بمشيئة الله -.// انتهى //09:13ت م0016