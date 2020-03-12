الخرطوم 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان السلطات السودانية أمس مشاركة خبراء أمنيين أميركيين في التحقيق بمحاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء عبد الله حمدوكفي الخرطوم الإثنين الماضي، وعرجت على تجديد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمساندة السودان، والوقوف معه من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية،انطلاقاً من حرص الجامعة الثابت على أمن واستقرار السودان، وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.وأشارت إلى وصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس إلى صنعاء في زيارة جديدة تهدف لخفض التصعيد العسكري في اليمن مع استمرار المعارك العنيفة، منذ نحو شهرين، بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف ومأرب شرق البلاد.وتطرقت إلى إصابة 112 فلسطينياً بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا، جنوب نابلس، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل العرمة.ونشرت إعلان الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت أمس، على قاعدة عسكرية عراقية قرب العاصمة بغداد تؤوي جنوداً أميركيين.ونقلت عن مصدر عسكري أمس قوله إن الجنود قتلوا 70 مسلحاً على الأقل خلال هجوم على دورية في منطقة بالساحل في بوركينا فاسو.ولفتت الانتباه إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية رسمياً أمس، لفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 الذي يتفشّى حول العالم بأنه "جائحة".// انتهى //09:40ت م0020