نيروبي 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد عبدالغني خياط في نيروبي، أمس مدير القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا "ايساف" عبدالله عمر بوح.وجرى خلال اللقاء، استعراض مهام هذا التحالف الإقليمي المندرج تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ودوره في حفظ السلام وإنهاء النزاعات في شرق القارة الإفريقية.يذكر أن مهمة القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا "ايساف" تتمثل في تعزيز السلام والأمن بمنطقة شرق إفريقيا، وتضم في عضويتها عشر دول وهي جمهورية جيبوتي، بوروندي، جزر القمر، إثيوبيا، كينيا ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وأوغندا.// انتهى //10:01ت م0022