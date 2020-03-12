مكة المكرمة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسدشن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، خدمة المساعد الذكي إحدى الخدمات المقدمة من أمانة العاصمة المقدسة للذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه الخدمة الاستعلام التفاعلي وطباعة الرخص البلدية في خطوات معدودة.وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف هوساوي أن هذه التقنية الحديثة تتيح الإجابة على الأسئلة بشكل تفاعلي من خلال روبوت تقني يعمل على تطبيق الـ Telegram ويمكن للعميل الوصول للخدمة المقدمة وطباعة الرخصة في ثواني من خلال التطبيق بشكل سهل وميسر.وأشار هوساوي إلى أن هذه المبادرة التقنية تأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي لمواكبة رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.// انتهى //10:07ت م0024