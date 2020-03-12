الباحة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسدشن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان أمس مقر جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة, بحضور رئيس مجلس الإدارة سعيد صالح الزهراني.وأوضح الزهراني أن منذ تأسيس الجمعية شهر رجب العام الماضي حتى وقتها الحاضر أهتم برعاية مايقارب 320 يتيماً ويتيمة من واقع 115 أسرة بالمحافظة, حيث تقدم الجمعية كل ما يحتاجه اليتيم من دعم ورعايته في ظل ماتحظى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, مؤكداً ببذل الجهود في كل مايخدم أيتام محافظة الحجرة في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من خلال أقسامها المتنوعة.وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مشروعات الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات، كما تم توقيع عقدي شراكة مجتمعية بين الجمعية وجمعية البر الأهلية، ومكتب الخدمات الشاملة بالمحافظة .// انتهى //10:58ت م0033