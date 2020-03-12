الباحة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسنفذ الكادر الطبي القائم على حملة الوقاية من فيروس كورونا الجديد COVID-19 بمستشفى العقيق العام اليوم، برنامجًا توعويًا عن طرق الوقاية من الفيروس, بحضور المحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي.وأوضح مدير مستشفى العقيق العام علي دخيل الله الغامدي أن البرنامج يهدف إلى توعوية المجتمع وتعليمه طرق الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وكيفية الحد من انتشاره والطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات بعد مخالطة الآخرين, والمحافظة على النظافة بشكل عام وفي مختلف جوانب الحياة, مؤكداً أنه لم يسجل أي حالة في المحافظة.// انتهى //11:01ت م0034