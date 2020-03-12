جدة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل: جدة والقنفذة والليث ورابغ والجموم والكامل وبحرة وخليص والأجزاء الساحلية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //11:02ت م0035