بغداد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الاقتصاد العراقي, مشيرةً إلى التطمينات التي أطلقها مسؤولون ماليون عراقيون بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل, ولن تمس رغم انخفاض أسعار النفط ورغم العجز الذي تعاني منه الموازنة الاتحادية العامة والبالغ نحو 50 تريليون دينار عراقي.وتحدثت عن حاجة العراق إلى 40 مليار دولار كرواتب، و 12 مليار دولار لتسديد مستحقات القروض، و 11 مليار دولار لجولات التراخيص النفطية، فضلًا عن ملياري دولار للبطاقة التموينية، و 5 مليارات دولار لتيسير عمل الحكومة, لافتةً الانتباه إلى أن المجموع يصل إلى 70 مليار دولار، بينما لا تتجاوز الإيرادات المالية على وفق أسعار النفط الحالية "الـ 50 مليار دولار، مما يعني وجود عجز حقيقي في الموازنة للعام الحالي 2020 يتجاوز الـ 20 ملياردولار.ودعت إلى معالجة هذا النقص من خلال محاربة الفساد المستشري بدوائر الدولة وضغط النفقات غير الضرورية, وإنهاء ملف الموظفين الفضائيين.وتطرقت مجددًا إلى إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس "كورونا", منوهةً بالمشاورات الجارية لاختيار رئيس وزراء جديد ضمن المهلة الدستورية الجديدة التي تلت انسحاب المكلف محمد توفيق علاوي وأمدها 15 يومًا.// انتهى //11:09ت م0036