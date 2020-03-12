بغداد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأدانت رئاسة جمهورية العراق، الاعتداء الإرهابي الصاروخي الذي استهدف مساء أمس معسكر التاجي الواقع بشمال العاصمة بغداد, وأسفر عن سقوط جنود تابعين للتحالف الدولي بين قتيل وجريح.وجاء في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية "ندين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن الاعتداء يعد استهدافاً للعراق وأمنه، مؤكداً ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه.وتقدمت الرئاسة بتعازيها لأُسر الضحايا وذويهم ودولهم، داعية جميع الجهات إلى ضبط النفس والتهدئة وتمكين الحكومة العراقية من القيام بواجباتها الأمنية والسيادية.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت الليلة الماضية عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي من دون خسائر.// انتهى //11:13ت م0037