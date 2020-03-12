بيروت 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بحالة الهلع التي تسود الأوساط الشعبية بسبب المخاوف الجدية من انتشار وباء فيروس كورونا في ظل الارتباك الواضح في التعاطي الرسمي مع هذه المسألة والتشكيك في الإجراءات التي تتخذها الإدارات المعنية لمواجهة هذا الوباء.وتحدثت عن مقتل فتى فلسطيني أمس متأثرًا بجراحه نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأشارت صحف الخميس إلى مقتل 18 مقاتلًا في صفوف ما يسمى "قوات الحشد الشعبي" العراقي بغارات جوية نفذتها ثلاث طائرات في منطقة البوكمال في غرب سوريا قرب الحدود مع العراق.وأخبرت عن مقتل جنديين أمريكي وبريطاني ومتعاقد أمريكي في هجوم بـ10 صواريخ كاتيوشا استهدف أمس قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودًا أمريكيين شمال بغداد.ولفتت الانتباه إلى دعوة الولايات المتحدة لإيران أمس، بالإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.وتطرقت إلى إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعد فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم وباء عالميًا.// انتهى //11:14ت م0038