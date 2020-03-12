الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسيستضيف فريق الحزم غداً على ملعبه بمحافظة الرس نظيره الفيصلي في ختام الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.ويسعى الحزم الذي يحتل المركز الثالث عشر بـ21 نقطة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز للتقدم في سلم الترتيب والابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط, خاصة وأنه لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات "خسارتين وتعادل", بدوره يدخل الفيصلي "الخامس" بـ34 نقطة اللقاء لتحقيق فوزه الثالث على التوالي "خسارة وفوزين في آخر 3 لقاءات" والمنافسة بقوة على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.// انتهى //11:15ت م0039